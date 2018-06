Milano, 13 giu. - "Siamo cugini, ogni tanto fra cugini la situazione è tesa come in tutte le famiglie". Così il presidente di Cdp, Claudio Costamagna in merito alle tensioni fra Italia e Francia, a margine di un evento sulle start up organizzato da French Tech a Palazzo Edison alla presenza fra gli altri dell'ambasciatore francese Christian Masset con cui Costamagna si è brevemente intrattenuto.