Germania, Maas a Merkel: non dobbiamo essere "avari" su riforme Ue -2

Berlino, 13 giu. - "Abbiamo bisogno di una grande Europa - ha aggiunto - un'Europa che non fa differenza tra paesi piccoli e grandi, tra centro e periferia. Ne sono profondamente convinto: abbiamo bisogno di più coraggio". Coraggio che vuol dire anche "sbarazzarsi dei nostri dogmi per puntare a un bene più grande".

Una riforma ambiziosa dell'Europa è più che mai necessaria dopo l'elezione di Trump, ha aggiunto il ministro, per cui gli europei devono creare "un contrappeso (...) quando gli Stati Uniti superano la linea rossa".

Inoltre, ha concluso, la Germania non deve "dare lezioni e dire agli altri Stati membri cosa fa, ma incoraggiare gli altri a far progredire in maniera decisa l'Europa".