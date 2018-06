Germania, Maas a Merkel: non dobbiamo essere "avari" su riforme Ue

Berlino, 13 giu. - La Germania deve essere meno "avara" nelle discussioni sulle riforme in Europa, per puntare a "un'Europa forte e prospera, senza cittadini di prima o seconda classe" soprattutto oggi che, con Donald Trump alla Casa Bianca, "l'Oceano Atlantico si è allargato": è quanto ha sostenuto oggi il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, criticando l'atteggiamento cauto della cancelliera Angela Merkel.

"Il risparmio è una virtù, ma l'avidità è un pericolo per ciò che vogliamo ottenere e costruire, ossia l'unità e la forza dell'Europa. Si tratta di un buon investimento che vale ogni centesimo, perchè alla fine ne beneficeremo tutti", ha detto oggi Maas a Berlino, criticando la prudenza della cancelliera in materia di investimenti in Europa.

Riconoscendo a Merkel il merito di aver avviato il processo di riforme, Maas ha però sottolineato che "dobbiamo fare di più se vogliamo un'Europa forte e prospera, senza cittadini di prima o seconda classe". (Segue)