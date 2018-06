Rutte a Strasburgo: meno Europa, ma più austerità per l'euro -2

Strasburgo, 13 giu. - La domanda più dura a Rutte, durante il dibattito in Aula, gliel'ha fatta la co-presidente dei Verdi europei, Ska Keller: "Lei chiede agli altri Paesi di tenere la casa in ordine, ma poi il suo Paese funziona come un paradiso fiscale per le grandi imprese multinazionali e il suo governo le aiuta a non pagare le tasse in quei paesi. Durante la crisi, ad esempio, in 19 delle 20 imprese più grandi operanti in Portogallo non pagavano le tasse in quel paese perché potevano pagarle in Portogallo. Come poteva il Portogallo, in queste condizioni, mantenere la casa in ordine?". La Keller ha quindi chiesto all'Olanda "meno competizione fiscale", parafrasato ironicamente la frase ("less is more") con cui Rutte aveva sottolineato la sia contrarietà a "più Europa".

Quanto alla riforma del regolamento di Dublino sull'asilo, Rutte ha riconosciuto che bisogna trovare un accordo, ma quando gli è stato chiesto se fosse pronto a sostenere la proposta del Parlamento europeo, che prevede una vera e propria politica dell'asilo comune, con il superamento dell'iniquo principio del Paesi di primo approdo e una redistribuzione automatica dei richiedenti asilo fra tutti gli Stati membri, questa è stata la sua risposta: "Penso che ogni Stato membro dovrebbe portare le proprie proposte e non solo rispondere alle proposte degli altri". Un modo come un altro per affondare l'unica vera proposta che risolverebbe davvero, strutturalmente, il malfunzionamento cronico di Dublino.

Gli interventi di Rutte a Strasburgo hanno reso evidente, insomma, che se l'Europa procede con il freno a mano non è stato (non ancora, almeno) il tanto temuto nuovo governo italiano dei populisti a tirare quel freno.