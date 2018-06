Rutte a Strasburgo: meno Europa, ma più austerità per l'euro

Strasburgo, 13 giu. - Il premier olandese, Mark Rutte, ha reso chiaro oggi a Strasburgo, se ce ne fosse stato bisogno, che non ci sono solo la Germania (riguardo all'euro) e i paesi dell'Est (riguardo alla politica d'immigrazione e asilo) a bloccare le riforme di cui l'Ue ha bisogno.

Nel suo discorso solenne di fronte alla plenaria dell'Europarlamento, Rutte ha detto di non condividere l'obiettivo della "unione sempre più stretta" fra i Paesi dell'Ue, che non è un motto qualunque: è un obiettivo che sta scritto nel Trattato dell'Unione, ed è la prima volta che il leader di un Paese membro fondatore, qual'è l'Olanda, lo mette in dubbio. Finora lo avevano fatto solo il Regno Unito, che sta per uscire dall'Unione, e alcuni "nuovi" Paesi membri, inclini a interpretare il Trattato a modo loro (per esempio non riconoscendo la competenza Ue nella politica d'immigrazione e asilo comune).

L'Ue, ha sentenziato il premier olandese, deve concentrarsi solo su alcuni suoi compiti essenziali, in cui è necessario per i Paesi membri essere uniti: il mercato unico, l'Unione monetaria, la Politica comune dell'immigrazione, il controllo delle frontiere esterne e la sicurezza comune, il clima.

Poi, però, ha respinto tutte le riforme dell'Eurozona chieste da tempo e considerate essenziali dalla Commissione europea, dall'Italia, dalla Francia di Macron, concedendo solo che è necessario chiudere l'Unione bancaria.

Basta vedere come ha bocciato senza mezzi termini uno dei cardini delle riforme proposte per "approfondire" l'Eurozona, il Fondo comune per la stabilizzazione degli investimenti (o, secondo una sua prima versione, per assorbire i cosiddetti "shock asimmetrici"), in caso di crisi economiche e finanziarie che colpiscono solo uno, o un piccolo gruppo di paesi nell'Eurozona. Secondo una personalissima idea di Rutte, l'Unione monetaria è stata concepita originariamente "non con l'obiettivo di una redistribuzione della ricchezza, ma come cooperazione fra che rende più grande la torta per tutti".

Ma, ha aggiunto il premier olandese, questo aumento di prosperità può realizzarsi "solo se viene mantenuta la casa in ordine in tutti gli Stati membri dell'Eurozona". E questo significa "mirare ad avere un bilancio sano e sostenibile, un'economia competitiva, e la piena attuazione delle riforme strutturali". Il solito mantra della concezione tedesco-nordico dell'euro, insomma, come imposizione delle politiche di austerità a tutti i paesi membri.

"Se si fa questo - ha spiegato Rutte - non c'è un solo grande fondo europeo per ammortizzare gli shock macroenomici, ma ce ne sono 19 a livello nazionale. E così non c'è più bisogno di un Fondo di stabilizzazione a livello europeo". (Segue)