Mogherini: politica Ue su migrazione deve basarsi su solidarietà

Roma, 13 giu. - "La politica europea su migrazione deve essere basata sul principio di solidarietà - interna, tra Stati e tra le istituzioni, ed esterna - in cui la vita degli esseri umani viene prima di tutto": è quanto ha detto oggi il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini, citata in un tweet della consigliera Sabrina Bellosi. Interpellata sulla vicenda Aquarius durante la conferenza stampa sulle proposte di finanziamento per la difesa e la sicurezza Ue, il capo della diplomazia europea ha anche riferito di "contatti in corso a tutti i livelli con le autorità italiane".