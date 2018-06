Diritti tv Serie A, alle 15 si apre fase dei rilanci

Milano, 13 giu. - La trattativa per i diritti tv per i campionati di Serie A di calcio per il triennio 2018-2021 passa alla fase dei rilanci, che inizierà alle 15 dopo che nessuna delle offerte presentate da Sky, Mediaset e Perform ha raggiunto la cifra minima di 1,1 miliardi di euro richiesta dal bando. L'assemblea dei presidenti delle 18 squadre di Serie A riprenderà l'esame delle offerte alle 16.30. Alle trattative partecipano solo le società - Mediase, Sky e Perform - che hanno presentato l'offerta al bando.