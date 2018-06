Rixi (Lega): Tav e Pedemontana? Vanno fatte, non siamo per blocco

Roma, 13 giu. - "Le infrastrutture vanno fatte e in maniera compatibile con l'ambiente e i cantieri non possono durare una vita. Molti territori sono stufi di avere cantieri aperti da dieci, quindici anni. Bisogna fare opere in maniera più veloce, più semplice, magari facendo lavorare aziende del teritorio". Lo ha detto il neosottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi (Lega), lasciando palazzo Chigi dopo il giuramento, a chi gli chiedeva se Tav e Pedemontane andassero fatte.

"Non siamo per il blocco totale delle infrastrutture, siamo per farle meglio e più velocemente", ha aggiunto.