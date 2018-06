Di Stefano: con Francia rapporto storico ma faccia chiarezza

Roma, 13 giu. - "La Francia faccia chiarezza sulla sua visione della gestione migratoria e del nostro paese e di cosa ha fatto il nostro paese fino a oggi. Mentre qua i cittadini chiedono più Europa qualcuno pensa che noi non siamo all'altezza, c'è da chiarire questo prima". Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano (M5s), parlando a margine del giuramento a Palazzo Chigi.

Quanto alle parole del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, che ha parlato di relazione compromessa con la Francia, Di Stefano frena: "Compromessa allo stato delle cose. Ovviamente siamo membri della stessa unione, abbiamo anche un rapporto storico importante". Per ricucire "bisogna partire da un gesto di dimostrazione della Francia di aver compreso di aver sbagliato parecchio sia in queste dichiarazioni che negli ultimi anni nel non considerare che l'Italia sta vivendo una crisi migratoria in maniera forte quindi ha bisogno di aiuto. Vediamo i rapporti in queste ore, in questi giorni tra Conte e Macron, tutto il resto verrà da sé".

Quanto alle sue posizioni 'morbide' sulla Russia che oggi hanno portato il Pd a polemizzare sulla sua nomina a sottosegretario, Di Stefano ha detto: "Mi occuperò degli italiani come sempre. Quale opposizione? Il Pd? Allora abbiamo detto tutto...".