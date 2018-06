Zanella (Fi): Di Maio ministro Tlc senza competenza

Roma, 13 giu. - "Da molti anni mi occupo di Telecomunicazioni e non ho mai visto Luigi Di Maio seduto ad alcun tavolo inerente la materia. Prendiamo atto del fatto che tiene la delicatissima delega alle tlc, oltre a presiedere un super ministero che accorpa lavoro e sviluppo economico". Lo ha affermato in una dichiarazione Federica Zanella, deputata di Forza Italia, già presidente Corecom Lombardia.

"Tralasciando la considerazione sufficientemente scontata su un curriculum che non sembra adeguatissimo a tali ruoli - ha proseguito la parlamentare berlsuconiana- mi domando se il vicepremier Di Maio creda di giocare a risiko con la conquista di posizioni come dei territori del gioco con i suoi carrarmatini gialli o si renda conto dell'importanza delle tematiche di cui dovrà occuparsi. Per quanto concerne le tlc sul tavolo ci sono dossier fondamentali da affrontare, che rappresentano un "asset" molto significativo per il nostro sistema Paese"

"idurli ad argomento politico da dare in pasto alla parte più movimentista dei 5 stelle e utile a contrastare mediaticamente Salvini - che gli sta rubando la scena su temi che stanno a cuore agli italiani - significa mettere a repentaglio un settore cruciale per l'Italia sotto molteplici profili: economico, occupazionale, della sicurezza, della privacy, del pluralismo dell'informazione. Ma non erano i grillini - ha concluso- a invocare competenza e meritocrazia?"