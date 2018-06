Mandelli (FI): priorità taglio tasse, no reddito cittadinanza

Roma, 13 giu. - "Un Paese con una disoccupazione, in particolare giovanile, ancora altissima, con imprese e professionisti fortemente penalizzati da tasse e burocrazia e con il costo del lavoro più alto d'Europa, non ha bisogno del reddito di cittadinanza ma di una decisa riduzione della pressione fiscale". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, commentando il Rapporto 2018 della Commissione Ue.

"Con l'assistenzialismo e con lo statalismo non si aiuta la competitività del sistema e non si crea lavoro. Sappiamo bene che la coperta della prossima legge di bilancio sarà corta, e proprio per questo servono concretezza e scelte chiare. La nostra scelta resta una, la sola valida: giù le tasse per far ripartire l'Italia", conclude.