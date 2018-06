Migranti, Kurz: "Asse" comune ministri Austria, Germania, Italia -3

Berlino, 13 giu. - "Ci sono sempre più arrivi in Grecia, nuovi sviluppi sulla rotta albanese - ha aggiunto Kurz -penso sia importante non aspettare la catastrofe, come nel 2015, ma agire in tempo". Chiaro il riferimento a quanto accadde nel 2015, quando centinaia di migliaia di migranti attraversarono a piedi l'Europa. Allora furono proprio Germania e Austria ad aprire le porte ai migranti, provenienti soprattutto da Siria, Iraq e Afghanistan.

Kurz ha assunto la guida dell'Austria a fine 2017, alleandosi con la destra populista (Fpo, Partito della Libertà austriaco) di cui è espressione il ministro dell'Interno, Herbert Kickl. Il ministro dell'Interno tedesco, il conservatore bavarese Horst Seehofer, è un falco sulla questione migratoria ed è attualmente in pieno conflitto con la cancelliera Angela Merkel, che ha respinto un suo progetto di legge per inasprire le norme sull'accoglienza dei richiedenti asilo. Oggi Seehofer ha detto di essere impegnato a trovare un compromesso con Merkel entro questa settimana: "Troveremo sicuramente una soluzione".

Sull'asse con Vienna e Roma, il ministro tedesco ha detto che la cooperazione riguarderà anche "questioni di sicurezza e terrorismo", senza però fornire maggiori dettagli. (Segue)