Aquarius, Tajani ai francesi: la prudenza imporrebbe silenzio

Strasburgo, 13 giu. - Sulle polemiche fra Italia e Francia a proposito degli immigrati e della vicenda della nave "Aquarius", il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha detto oggi a Strasburgo, parlando dei francesi, che "la prudenza imporrebbe di restare in silenzio".

"Credo - ha detto Tajani come premessa rispondendo a un giornalista a margine della sua conferenza stampa congiunta con il premier olandese Mark Rutte - che l'Ue debba essere unita", perché questo "non è un problema fra paesi membri".

"Ma - ha aggiunto subito dopo, in riferimento alle dichiarazioni di ieri dei francesi - non si può invocare il rispetto degli immigrati, la preoccupazione per il trattamento riservato a una nave, quando il trattamento riservato alla frontiera franco- italiana nei confonti degli immigrati è stato molto più duro di quello riservato agli immigrati dall'Italia" nel caso della "Aquarius".

"Credo - ha concluso Tajani - che la prudenza imponga in questi casi di rimanere in silenzio".