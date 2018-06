Editoria, Crimi: revisione finanziamenti pubblici è battaglia M5s

Roma, 13 giu. - "E' un incarico istituzionale e come tale sarà portato avanti. La revisione del finanziamento pubblico ai giornali è una nostra battaglia ma non è nel contratto. Ne ragioneremo con tutti gli operatori". Lo ha detto Vito Crimi, sottosegretario all'Editoria, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se saranno messi in atto i propositi del M5s sul taglio del finanziamento all'editoria.

"Sono più che felice per l'incarico, è un lavoro impegnativo, avremo modo di confrontarci", ha aggiunto.