Toscana, Rossi: Salvini ci aiuti a smantellare i campi Rom

Roma, 13 giu. - "Quando verrà Salvini a Firenze, gli chiederò una mano per finanziare il piano dello smantellamento dei campi rom, cosa alla quale la Regione ha già contribuito notevolmente insieme ai sindaci". Lo ha detto il presidente della Toscana, Enrico Rossi, rispondendo ai giornalisti a Firenze. "Lavoreremo già -ha aggiunto Rossi- nelle prossime settimane, e mi auguro che su questo il governo nazionale voglia darci mano. Così come chiederemo in termini di sicurezza che si vada alla copertura della pianta organica della polizia di Stato e che i nuovi assunti siano messi sulle strade, nei quartieri, a presidiare le strade".