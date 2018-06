De Luca(Pd):dialogo con Governo su povertà e lavoro,non temo Lega

Napoli, 13 giu. - Vincenzo De Luca non è preoccupato dalla presenza della Lega al governo. A margine della presentazione del piano lavoro della Campania e della sigla del memorandum per il lavoro sottoscritto con i governatori delle regioni del Sud, il presidente della Campania assicura: "Sinceramente non mi preoccupa. Mi preoccupa di più l'interlocuzione che avremo quando si tratterà di decidere il riparto delle risorse, per esempio sulla sanità. Ma dobbiamo guardare con molta serenità e laicità anche al governo nazionale".

Quel che conta, per De Luca è "fare i conti con la realtà" e aprire un'interlocuzione con il governo "su due capitoli che non riguardano gli enti locali: il primo è quello delle povertà, abbiamo un 10% di famiglie sotto la soglia di sopravvivenza. Poi in Campania abbiamo 200mila lavoratori che non hanno più alcun ammortizzatore sociale. È una questione drammatica che va affrontata a livello nazionale". Quanto agli interventi che il governo nazionale metterà in campo proprio per il lavoro, De Luca ricorda: "L'ho detto al governo precedente, lo dico a questo: bisogna svegliarsi e mettere in campo un'iniziativa straordinaria. Non possiamo dire a un'intera generazione `aspettiamo che si superi la crisi economica'. Nella pubblica amministrazione c'è la possibilità di immettere in 7-10 mesi decine di migliaia di giovani. Se lo facciamo con procedure trasparenti, nel rispetto dei vincoli di bilancio, mettiamo in piedi un pezzo del Piano per il lavoro. Poi cominciamo a ragionare all'interno del comparto privato, poi vediamo i fondi europei che cominceranno a dare risultati".