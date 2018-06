Roma, 13 giu. - "Il nostro obiettivo è smontare pezzo per pezzo la legge Fornero e mantenere quello che ci siamo impegnati a fare in campagna elettorale, reintroducendo da subito quota 100 e avendo come obiettivo finale quota 41 di anzianità contributiva". Lo ha ribadito il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo all'assemblea di Confesercenti.