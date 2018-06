Stadio Roma, Aracrì(Fi): solidarietà a Palozzi, fiducia in toghe

Roma, 13 giu. - "Apprendo della misura restrittiva adottata a carico dell'amico Adriano Palozzi. Fermo restando la piena fiducia nella magistratura e auspicando una celere risoluzione della vicenda, mi preme rilevare quanto segue: i fatti addebitati riguarderebbero lo stadio dell'As Roma, fatti risalenti peraltro a oltre due anni fa. Inoltre, il progetto di Stadio deriva il suo essere da una legge speciale nazionale: questo vuol dire che l'iter amministrativo non è passato nelle commissioni regionali, ma è stato affrontato nell'ambito della conferenza dei servizi, alla quale partecipano dirigenti e funzionari regionali, non i consiglieri regionali. All'amico Adriano Palozzi, va, intanto, tutta la mia più sentita solidarietà personale e politica, nell'auspicio che questa brutta pagina della sua vita si concluda positivamente al più presto". Lo ha affermato in una dichiarazione l'esponente di Forza Italia, Francesco Aracri.