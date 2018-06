Roma, 13 giu. - Il candidato indicato dal gruppo M5s alla Camera per l'incarico di questore è Federico D'Inca. È quanto è emerso dalla votazione, a scrutinio segreto, interna al gruppo pentastellato che si è svolta questa mattina a Montecitorio. L'aula è convocata alle 15 per eleggere un questore e un vicepresidente della Camera, posti lasciati vacanti rispettivamente da Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento, e Luciano Fontana, ministro della Famiglia.