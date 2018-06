De Petris (Leu): responsabilità Ue non giustificano disumanità

Roma, 13 giu. -"Le responsabilità dell'Europa nella pessima gestione dell'immigrazione sono evidenti ma nulla può giustificare l'uso di esseri umani come ostaggi e scudi umani per acquistare più forza nelle trattative. Il rispetto della vita e della dignità umana sono e devono restare sempre la priorità assoluta". Lo ha affermato in una dichiarazione la senatrice di LeU Loredana De Petris, a margine del dibattito che si è svolto al Senato dopo l'informativa del ministro Salvini sulla vicenda dell'Aquarius.

"Ma è bene ricordare di chi sono le responsabilità anche in Italia. All'origine del problema c'è la legge Bossi-Fini, che è stato il miglior supporto possibile all'immigrazione clandestina e ai trafficanti. E sono stati ancora un governo di cui la Lega faceva parte e un ministro degli Interni leghista, Roberto Maroni, a firmare quel Trattato di Dublino che penalizza oggi gravemente il nostro Paese. E sono ancora i Paesi amici e alleati dell'attuale ministro degli Interni, con l'Ungheria di Orbàn in testa, a impedire che quel trattato venga modificato e le responsabilità dell'accoglienza per i profughi divise tra tutti i Paesi dell'Unione", ha concluso De Petris.