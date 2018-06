Fornaro (LeU): basta criminalizzare Ong, loro lavoro è prezioso

Roma, 13 giu. - "Salvini continua la sua personale battaglia contro le Ong. Una campagna mirata a screditare il loro lavoro". Lo afferma il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro, aggiungendo: "Il ministro dell'Interno però omette di dire che le navi delle Ong impegnate quotidianamente in operazione di salvataggio in mare operano in acque internazionali, in piena conformità con il diritto del mare e agiscono in accordo con le autorità italiane competenti".

"Non taxi del mare come dicono Lega e M5S, le organizzazioni umanitarie - sottolinea - svolgono un lavoro prezioso che dovrebbero fare le istituzioni a partire da quelle europee. Ora basta questa criminalizzazione delle Ong deve terminare. E' grazie al loro operato se sono state salvate migliaia di vite umane nel mare Mediterraneo. I salvataggi li fanno le Ong perché non ci sono corridoi umanitari. E questo Salvini lo sa benissimo".