Verducci (Pd): Salvini ipocrita, caso Aquarius pagina nera

Roma, 13 giu. - "Da Salvini discorso di ipocrisia assoluta. Continua a fare propaganda sulla pelle di innocenti disperati che fuggono da guerre e orrori disumani". Lo ha detto il senatore del Pd Francesco Verducci dopo l'informativa del ministro dell'Interno sul caso della nave Aquarius.

"Il Governo italiano - ha denunciato - si è reso responsabile di una pagina nera per la nostra Repubblica: ha disatteso l'obbligo di portare al sicuro nel più breve tempo possibile centinaia di persone, tra cui tantissimi bambini e donne incinte, costringendole ad altri lunghi giorni di navigazione. Non c'è alcuna motivazione che giustifica la chiusura dei porti avvenuta domenica, episodio vergognoso, infamante per il nostro Paese e per il nostro popolo".