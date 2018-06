Cirinnà (Pd): fiducia in magistratura, non si blocchi stadio Roma

Roma, 13 giu. - "Abbiamo appreso dalla stampa dell'inchiesta sul progetto del nuovo stadio della Roma. Guardiamo con grandissima fiducia al lavoro della magistratura e attendiamo con apprensione gli sviluppi dell'indagine e su questo vogliamo anche sentire la voce dell'amministrazione comunale, la voce della sindaca". Lo ha detto nell'aula del Senato la senatrice del Pd eletta a Roma Monica Cirinnà.

"Roma è Roma e la nostra preoccupazione - ha aggiunto - è che la Capitale non subisca anche il blocco di quest'opera. La ripresa economica e quella dell'occupazione che la nostra città attende passa per il rilancio dell'edilizia e degli investimenti anche privati, come è stato ribadito, qualche giorno fa, nella manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil sotto al Campidoglio, per chiedere lo sblocco dei cantieri della manutenzione ordinaria e delle grandi opere. Dopo il blocco delle Olimpiadi e delle altre infrastrutture, che ha portato all'immobilismo, non si blocchi anche lo stadio della Roma. Il rilancio degli investimenti, dell'impresa e del lavoro nella Capitale d'Italia, nell'assoluto e pieno rispetto della legalità, deve essere una priorità per tutti".