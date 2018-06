Pd: 90% sottosegretari uomini, solidarietà a donne M5S-Lega

Roma, 13 giu. - "Alle parlamentari donne del M5S e Lega va tutta la nostra sincera solidarietà. Dopo aver varato un governo di quasi di soli uomini ci auguravamo che l'equilibrio di genere fosse almeno in parte ristabilito con i sottosegretari. Non è stato così: soltanto quattro esponenti femminili nei dicasteri ed un ministro alle pari opportunità per la prima volta uomo nella storia della Repubblica". Lo dichiara Silvia Fregolent, deputata del Pd e responsabile Pari opportunità e diritti civili del partito.

"Nel contratto di governo di Di Maio e Salvini - prosegue - alla parola 'donna' erano state dedicate solo poche righe: ora abbiamo la prova che non è stata una dimenticanza ma una voluta visione di una società declinata al maschile".