Confesercenti: un italiano su due vuole superamento legge Fornero

Roma, 13 giu. - Quasi un italiano su due vorrebbe il superamento della legge Fornero sulle pensioni. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti presentato all'assemblea della confederazione. La revisione della riforma previdenziale è il punto del contratto di governo più apprezzato dai cittadini, sottoscritto dal 44% degli intervistati. Seguono l'introduzione del reddito di cittadinanza e il varo della flat tax, che convincono rispettivamente il 21% e il 20% degli italiani. Ma c'è anche un 9% che si dice d'accordo con tutti e tre i principali punti del programma del nuovo esecutivo e un 15%, invece, che è contrario.

Per quanto riguarda il giudizio sull'effettiva realizzabilità delle proposte, però, i pareri dell'opinione pubblica sono contrastanti. Solo il 3% pensa che il nuovo esecutivo sarà davvero capace di mettere completamente in atto tutto quello che ha promesso. Ma c'è anche un 22% che ritiene che comunque si realizzerà gran parte del piano contenuto nel contratto di governo. Il 35% degli italiani scommette invece solo sulla realizzazione dei punti principali, mentre il 28% è pessimista e pensa che il nuovo esecutivo non sarà in grado di portare a casa nemmeno uno degli interventi in programma.