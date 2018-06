Migranti, Francia: nessuno mette in dubbio impegno Italia

Parigi, 13 giu. - "Siamo perfettamente coscienti del carico che la pressione migratoria fa pesare sull'Italia e degli sforzi intrapresi di questo Paese in tal senso. Nessuna delle dichiarazioni espresse dalle autorità francesi hanno bene inteso rimesso ciò in discussione". Lo ha detto il portavoce del Quai d'Orsay in una dichiarazione scritta poco prima che il governo italiano chiedesse "scuse ufficiali" da parte della Francia dopo le dichiarazioni di Emmanuel Macron sul "cinismo" e "l'irresponsabilità" italiani.