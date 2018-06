Berlino, 13 giu. - "Sono felice per la buona cooperazione che vogliamo costruire tra Roma, Vienna e Berlino - ha detto il cancelliere austriaco in conferenza stampa - penso rappresenti una cooperazione molto sensata che contribuirà a ridurre l'immigrazione illegale verso l'Europa. Crediamo sia necessario un asse del volenterosi per combattere la migrazione illegale".

L'Austria assumerà la presidenza dell'Ue il prossimo 1 luglio.