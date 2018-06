Anzaldi (Pd): M5s nomina sottosegretaria fedelissima di Cosentino

Roma, 13 giu. - "Per anni Beppe Grillo e il Movimento 5 stelle hanno additato l'ex esponente campano di Forza Italia ed ex sottosegretario Nicola Cosentino, condannato a 9 anni per concorso esterno in associazione camorristica, come il simbolo delle collusioni del partito di Berlusconi con la malavita. A ricordarlo ci sono i post sul Blog, i video degli interventi in Aula alla Camera di Di Battista e altri. Per Di Maio non c'erano sostanziali differenze tra Cosentino e i Casalesi. Ora il Governo M5s-Lega, di cui Di Maio è vicepremier e azionista di maggioranza, ha nominato sottosegretario al Sud Pina Castiello, ex parlamentare del Pdl di Berlusconi, molto vicina proprio a Cosentino". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"In un comunicato congiunto - prosegue Anzaldi - con altri deputati Pdl, nel 2011, la Castiello esprimeva a Cosentino 'sostegno politico e vicinanza personale per il fango che ancora una volta sfregia la sua immagine', in occasione di una richiesta di arresto. Questa è la coerenza e la credibilità del Movimento 5 stelle: pronti a tutto per le poltrone. Vedremo su questo cosa diranno o scriveranno il Fatto quotidiano di Marco Travaglio e i talk show de La7".