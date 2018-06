Faraone (Pd) in aula col cartello: Salvini "forte con i deboli"

Roma, 13 giu. - "Forte con i deboli": è il cartello che il senatore del Pd ha esposto nel corso dell'intervento in aula a palazzo Madama del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso Aquarius. L'iniziativa si è guadagnata il rimprovero di Elisabetta Alberti Casellati: "Cartelli non se ne mettono in Aula! Butti giù il cartello, d'accordo?", ha detto la presidente dell'assemblea.

Ma è stato poi lo stesso Salvini a trarre spunto dalla protesta, per una replica sprezzante: "Ma non mi danno fastidio i cartelli! Non mi dà fastidio Macron, figuriamoci se mi dà fastidio un cartello. Collega senatore, tiri su il cartello che ritiene di tirar su: non ho il minimo problema", ha detto il leader della Lega.