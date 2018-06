Salvini: da costi giornalieri migrante possibile limare 10 euro

Roma, 13 giu. - Dai costi sostenuti per migrante dalle amministrazioni per ogni giorno di accoglienza "almeno una decina di euro li possiamo limare", passando quindi dagli attuali 35 euro al giorno a 25. Lo ha detto il ministro dell'Interno e vice premier, Matteo Salvini, entrando a palazzo Chigi. "Gli uffici stanno lavorando. Voglio arrivare nelle prossime settimane a un cambio. Si può fare lo stesso spendendo molto meno". E ha poi aggiunto: "Voglio vedere se le associazioni, le cooperative, gli albergatori solidali saranno altrettanto accoglienti come prima. Io me lo auguro".