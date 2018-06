Salvini: Conte legittimato a non andare da Macron, se lo decide

Roma, 13 giu. - "Conte è totalmente legittimato a non andare in Francia, lo sosterremo. Di fronte a un atteggiamento così infondato e volgare di un Paese amico ci sono ragioni molto fondate per prendere questa decisione". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, lasciando il Senato. E arrivando a palazzo Chigi ha aggiunto: Giuseppe Conte "rappresenta un popolo, non solo un governo. Io sostengo le scelte del presidente Conte, che farà in piena autonomia. Lo sosterrò sia che scelga di andare sia che scelga di non andare", ha aggiunto Salvini.