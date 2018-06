Natalità,Fontana: rilancio demografico missione nostro Governo

Roma, 13 giu. - "Il minimo storico delle nascite è purtroppo una notizia tristemente attesa, visti i dati di trend, e bruttissima. Da qui partiamo: il senso primario del ministero per la Famiglia è il rilancio demografico, con politiche concrete di sostegno alla natalità. Lo dico da sempre: la demografia è il cuore del futuro del Paese. Non può esistere vero rilancio economico senza un rilancio delle nascite". Lo ha dichiarato il ministro leghista per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, alla luce del rapporto Istat.

"Il primo passo - ha sottolineato ancora Fontana- è prendere in mano il Piano nazionale per la famiglia e per la natalità riempiendolo di contenuti e di indirizzi, d'intesa con i diversi dicasteri che possono concorrere a raggiungere l'obiettivo del rilancio demografico. Sono perfettamente cosciente del fatto che non sarà né facile né immediato invertire un trend di questo tipo, ma ci metteremo tutto l'impegno possibile perché ne va del futuro del Paese".