Verhofstadt: basta collaborare con Orban, Kaczynski, Salvini

Strasburgo, 13 giu. - Nell'Ue "è tempo di smettere di cooperare" con la quinta colonna interna dei sostenitori della Russia, "con questa gente che lavora insieme a Orban", il premier ungherese; bisogna "smettere di collaborare con Orban, Kaczynski, Salvini". Lo ha detto oggi il capogruppo dei Liberaldemocratici al Parlamento europeo (Alde), Guy Verhofstadt, durante il suo intervento nel dibattito in plenaria dell'Assemblea di Strasburgo sul discorso in Aula del primo ministro olandese Mark Rutte.

"Noi stiamo lavorando con questi nazionalisti e populisti... Come liberali on potremo mai accettare il complotto illiberale di queste persone", ha aggiunto Veerhofstadt. E poi, rivolto a Rutte: ""Noi e lei dobbiamo essere in prima linea per combatterli".

Il capogruppo dell'Alde aveva sottolineato poco prima che "abbiamo un problema: abbiamo all'interno dell'Ue, dentro la famiglia europea, una quinta colonna. Io li chiamo le 'ragazze pon-pon ('cheerleaders' ndr) di Putin. Siamo onesti: Farage, Le Pen, Wilders (i leader della destra populiste ed euroscettica nel Regno Unito, in Francia, in Olanda, ndr), e i loro amici che siedono qui, fanno solo una cosa: prendono il denaro dal Kremlino, e usano l'intelligence del Kremlino", come nel caso delle manipolazioni dell'elettorato britannico a favore della Brexit. (segue