Consiglieri lombardi Lega: no a invito a cena ambasciatore Francia

Milano, 13 giu. - I consiglieri regionali lombardi della Lega, Gianmarco Senna e Massimiliano Bastoni, invitati dal consolato francese a una cena con l'ambasciatore di Francia Christian Masset, hanno deciso di declinare l'invito, "a seguito degli insulti gratuiti e intrisi di ipocrisia indirizzati al Governo italiano da numerosi esponenti politici transalpini, fra cui il premier Macron".

"Come rappresentanti della Lombardia Regione che più di altre ha pagato salata l'indifferenza europea, Francia in primis, sul tema immigrazione, riteniamo fuori discussione partecipare a questo evento, specie dopo gli insulti inaccettabili di questi giorni" hanno spiegato Senna e Bastoni, aggiungendo che "evidentemente qualcuno oltralpe si è reso conto che al governo dell`Italia non ci sono più i soliti burattini, ma persone che vogliono difendere i confini dello Stato, facendo una volta tanto gli intessi degli italiani: in Francia se ne facciano una ragione, la musica qui è cambiata davvero".

"Per le cene ci sarà tempo quando i francesi avranno un atteggiamento meno ipocrita e più collaborativo, magari assumendosi le proprie responsabilità - hanno concluso gli esponenti del Carroccio - anche per quanto riguarda l'instabilità politica che attualmente dilania numerose zone dell'Africa del Nord".