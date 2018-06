Fico: Parlamento sia luogo della riflessione non delle emergenze

Roma, 13 giu. - "Il Parlamento è una istituzione culturale e pensante: deve riuscire a porre tematiche importanti, deve essere il luogo della riflessione e del ragionamento, non il luogo delle emergenze e della prossima tornata elettorale". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo alla giornata conclusiva del Festival dello Sviluppo sostenibile, oggi all'Aula dei gruppi di Montecitorio.

Il Parlamento, ha proseguito, deve considerare gli obiettivi dell'agenda 2030 dello sviluppo sostenibile "una direzione necessaria dell'attività legislativa e del funzionamento interno delle nostre assemblee. Io mi impegno a valutare ogni iniziativa utile, nei limiti delle mie competenze, per promuovere questo processo".

"La rivoluzione - ha sottolineato Fico - deve farla il Parlamento tramite le leggi ma anche il paese con un pensiero: nulla si può ottenere subito solo con una legge, all'improvviso, ma possiamo riuscirci con un modello di transizione che approdi a un nuovo modello culturale che ci porti verso un modo di vivere civile come comunità. Nessuno intervento pubblico da solo può conseguire gli obietivi di sviluppo sostenibile se non accompagnato da un profondo salto culturale, da un mutamento delle scelte del sistema produttivo, dei consumatori, da un cambio di cultura".

"Dobbiamo fare di più - ha concluso Fico - per informare i cittadini degli obiettivi di sviluppo sostenibile e coinvolgerli nel processo per mettere in atto l'agenda 2030 che chiede espressamente un forte coinvolgimento della società. Non si possono imporre dall'alto nuovi modelli di produzione, di consumo e di comportamento, bisogna attivare adeguati meccanismi di democrazia partecipativa".