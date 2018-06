Fico: se non cambiamo passo mancheremo target sviluppo sostenibile

Roma, 13 giu. - "E' necessario porci una domanda: come sta procedendo il nostro paese verso lo sviluppo sostenibile? Quanto è stato fatto e quanto c'è da fare? Dalla lettura del rapporto sullo sviluppo sostenibile dell'Asvis emerge quadro non confortante, nonostante i progressi compiuti in alcuni campi, ben lontano dai target previsti. L'Italia di questo passo non sarà in grado di raggiungere gli obiettivi 2020 né 2030". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla giornata conclusiva del Festival per lo sviluppo sostenibile nell'auletta dei gruppi della Camera.

"Occorre dunque - ha aggiunto - cambiare rapidamente passo e fare scelte pubbliche che guardcino al futuro, il cui orizzonte non sua la prima scadenza elettorale o i risultati immediati ma che alla fine si dimostrano effimeri. E' necessario uno sforzo significativo da intraprendere con il concorso di tutti gli attori istituzionali, economici e sociali".

"Attuare l'agenda 2030 - ha concluso Fico - significa uscire dalla logica della crescita ad ogni costo e a tutti i costi".