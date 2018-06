Casellati: auspico istituzione Tribunale della Famiglia

Roma, 13 giu. - "Auspico che in questa legislatura si possa finalmente affrontare e portare alla approvazione un provvedimento che istituisca il Tribunale della famiglia". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati introducendo la relazione al Parlamento per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

"È infatti - prosegue - quanto mai indispensabile, soprattutto in considerazione dei mutamenti sociali in atto, delle nuove tipologie di famiglia che si stanno costituendo, che vi sia un elevato grado di specializzazione della magistratura chiamata ad assumere decisioni delicate che incidono in maniera sensibile sui soggetti più deboli. Un intervento normativo - sottolinea Casellati - che vada in questa direzione potrà rendere più efficace la tutela della famiglia e il riconoscimento dei diritti delle persone che ne fanno parte".

Casellati ha poi ricordato la legge sul cyberbullismo sottolinenado: "Demonizzare la rete non serve, ma abbiamo il dovere di controllarne gli effetti e gestirne le potenzialità a tutela dei più deboli".