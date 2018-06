Aquarius, Moavero: Parigi deve sanare rapidamente la situazione

Roma, 13 giu. - Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, che ha ricevuto questa mattina alla Farnesina l`Incaricata d`Affari, Claire Anne Raulin, in assenza dell'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, ha chiesto a Parigi di "sanare" la situazione venutasi a creare dopo le parole usate nelle dichiarazioni pubbliche francesi a proposito della vicenda della nave Aquarius.

"Il ministro Moavero", si legge in una nota, "comprende che anche uno Stato amico e alleato possa dissentire dalle posizioni di un altro Stato, ma tale dissenso dovrebbe essere espresso in forme e modi coerenti con tale rapporto di amicizia, in particolare tenendo a mente che anche in tempi recenti l`Italia non ha fatto mancare alla Francia il proprio aiuto per fornire la necessaria assistenza a persone migranti.

Il ministro ha infine dichiarato che il Governo italiano auspica che le autorità francesi, fatte le opportune valutazioni, assumano rapidamente le iniziative idonee a sanare la situazione che si è venuta a creare.