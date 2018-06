Roma, 13 giu. - "Sull'emergenza migranti dall'Unione europea solo silenzi imbarazzati e parole deboli. Non è più tempo dell'immobilismo, serve un'azione politica seria, che coinvolga tutti i Paesi Ue e in particolare quelli che affacciano sul Mediterraneo. L'Italia, per anni, ha già dato! #Aquarius". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.