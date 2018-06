L'applausometro per Salvini allarga i confini della maggioranza

Roma, 13 giu. - A dispetto del previdente inserimento nella squadra di governo del leader del Maie, il senatore Ricardo Antonio Merlo, la maggioranza che sostiene il governo Conte non gode di numeri particolarmente larghi a palazzo Madama. E invece, se è lecito giudicare dal termometro e dalla geografia degli applausi nell'emiciclo durante l'informativa del ministro dell Interno Matteo Salvini sul caso della nave Aquarius, è pronta a manifestarsi una maggioranza che si potrebbe forse definire "a fisarmonica".

Il leader leghista, infatti, ha ottenuto un indubbio successo, quanto a frequenza e intensità dei battimani. In almeno tre passaggi però, i consensi hanno superato i confini della maggioranza gialloverde. E' accaduto quando ha rivendicato ripetutamente il suo impegno "di padre" per "la sicurezza dei bambini "che non devo essere messi sui gommoni a rischio della vita". E soprattutto quando ha messo in dubbio la credibilità delle Ong finanziate dalla fondazione del finanziere George Soros. In quel momento si è plasticamente materializzato sui banchi del Senato un blocco di consenso che super, nel colpo d'occhio dell'aula, i tre quarti degli eletti. Altrettanto chiaramente si è manifestato un fenomeno inedito, almeno rispetto a quanto è accaduto nelle ultime legislature: un isolamento del Pd e di qualche altro parlamentare nell'ultimo spicchio, all'estrema sinistra dell'aula, visibilmente minoritario.