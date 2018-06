Migranti, Francia corregge il tiro: Italia lasciata da sola -3

Roma, 13 giu. - Da parte sua, il deputato Philippe Gosselin di La République En Marche si è dichiarato "totalmente" in disaccordo con la posizione espressa dal partito, definita "un attentato all'umanità in pericolo". "La questione non è sapere se accordare il diritto d'asilo oppure no a questi naufraghi a bordo di una nave di un'ong. La questione è sapere se vanno soccorsi. E io penso che non soccorrerli, non accoglierli, sarebbe un attentato all'umanità in pericolo", ha dichiarato Gosselin su Franceinfo. "Sposo totalmente questo punto di vista", ha insistito il deputato.

Una posizione condivisa da una collega di partito, Sonia Krimi, che in un interventa a Le Parisien, ha accusato la Francia di non avere detto e fatto abbastanza. "Ci sono silenzi che assomigliano alla vergogna", ha sottolineato. "Il governo si rifiuta di vedere la realtà, ma l'indifferenza su questo soggetto è peggio che prendere una posizione come ha fatto Matteo Salvini in Italia", ha rincarato la deputata. "Almeno, lui si assume la responsabilità delle sue convinzioni, e non possiamo biasimarlo. Lo so, non abbiamo un governo di estrema destra in Francia!"

(con fonte afp)