Migranti, Francia corregge il tiro: Italia lasciata da sola -2

Roma, 13 giu. - L'accoglienza dei 629 migranti a bordo della nave Aquarius ha posto "una questione umanitaria" a cui la Spagna ha "dato una risposta" aprendo i suoi porti, ha detto la ministra Belloubet su Inter France. "Perché non la Francia? In nome di una regola del diritto marittimo" secondo cui "in mare è il porto sicuro più vicino che deve rispondere", ha insistito Belloubet, a fronte delle critiche mosse all'esecutivo negli ultimi giorni, anche dalle file della maggioranza, per la sua scelta di non aprire i porti francesi.

Secondo la ministra della Giustizia francese, però "questa risposta umanitaria arrivata dalla Spagna non è sufficiente e c'è un urgente bisogno di costruire una risposta europea". "L'Europa è in errore, e forse noi con lei, per non essere stati in grado di costruire questa risposta - ha continuato - non si può lasciare l'Italia da sola davanti a questa questione, non è accettabile".

Anche il presidente repubblicano del Senato francese, Gérard Larcher, ha preso le distanze dalle dichiarazioni arrivate ieri da Parigi. "Non possiamo dare lezioni" all'Italia, Paese che "l'intera Europa" ha "abbandonato". "Siamo di fronte ad un dramma umano e a questo obbligo di soccorso in mare e questa è la prima questione", ha dichiarato a Europe 1. "Non ho nessuna simpatia per il governo italiano", ha aggiunto Larcher, sostenendo tuttavia "che non abbiamo lezioni da dare ad un Paese che tutta l'Europa ha lasciato solo per 3 anni". "In fondo, l'Europa non ha voluto guardare la realtà italiana. Oggi l'Europa può disintegrarsi sulla crisi migratoria e su quella del terrorismo", ha avvertito il presidente del Senato.(Segue)