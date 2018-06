Raggi, a Roma da 10 a 30mila "immigrati fantasma" da gestire

Roma, 13 giu. - "Denuncio dal gennaio 2017 il fenomeno degli 'immigrati fantasma'. In teoria il sistema degli ingressi in Italia è gestito per quote. Roma è la Capitale e accoglie moltissimi immigrati che formalmente sono in quota ad altre cittàm ma vengono a Roma a cercare . Come numero stimato, trattandosi di persone non registrate, parliamo dai 10 ai 30mila. Non hanno un lavoro, non lo possono cercare, perché sono irregolari, e vivono di espedienti. Sono temi che non possono essere trattati con slogan, da titolo di giornale, ma in maniera seria, umana, corretta, che ristabilisca la legalità senza fare sparate. Bisogna sederti e ragionare sulla questione, perché parliamo comunque di persone, ma attenzione perché su Roma il fenomeno è importante". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi alla Stanpa estera, a chi le chiedeva come avrebbe gestito, dopo il Contratto di Governo M5S-Lega che prevede più espulsioni, il fenomeno degli immigrati irregolari nella Capitale.