Migranti, Salvini: fermare business degli avvocati d'ufficio

Roma, 13 giu. - Portare i costi dell'accoglienza dei migranti "a livello degli altri paesi europei" e fermare "il business degli avvocati d'ufficio che con i loro ricorsi fanno milioni ed occupano le aule dei tribunali".

A sottolinearlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso dell'informativa al Senato sulla vicenda della nave Aquarius.

"Cercheremo di portare i costi di questa immigrazione, per noi difficilmente sostenibili, ai livelli degli altri paesi europei. Non si vede perchè noi dobbiamo spendere più degli altri - aggiunge Salvini - Si devono poi accelerare i tempi di distinzione tra i richiedenti asilo, i rifugiati e quelli che rifugiati non sono".