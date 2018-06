Natalità, Gelmini: Istat certifica triste primato Italia

Roma, 13 giu. -"L'Istat ci segnala un triste primato per il nostro Paese: continua il calo delle nascite, in atto ormai dal 2008. Nel 2017, per il terzo anno consecutivo, i nati in Italia sono stati meno di mezzo milione (458.151, -15 mila sul 2016), di cui 68 mila stranieri (14,8% del totale), anch'essi in diminuzione. Un dato sconfortante che rappresenta un nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia". Lo afferma in una dichiarazione Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Serve - ha detto ancora Gelmini- una seria politica per la natalità, bisogna investire con decisione e determinazione sulla famiglia, si devono aiutare le giovani coppie, servono misure per le mamme-lavoratrici, bisogna ripensare il welfare, gli asili, le scuole dell'infanzia. È indispensabile, insomma, un cambio di passo. Forza Italia crede convintamente nel rilancio della natalità e farà di questo tema una priorità, uno dei suoi punti chiave per i prossimi mesi. Bisogna credere con ottimismo nel futuro, e i figli rappresentano il miglior viatico per immaginare un nuova Italia, un Paese migliore".