Card. Ravasi: insulti sui social? Bisogna essere spina nel fianco

Roma, 13 giu. - Ha twittato un versetto del Vangelo a proposito della nave Aquarius bloccata dal ministro Salvini (una citazione di Gesù: "Ero straniero e non mi avete accolto") e sono partiti gli attacchi. "Ma sapete quale è stato il primo tweet solidale al mio? Quello di Jovanotti", afferma il cardinale Gianfranco Ravasi. Il "ministro" della cultura vaticana sabato sarà a Bologna per ricevere, nell`aula magna di Santa Lucia, la laurea ad honorem in Filologia, letteratura e tradizione classica. E a Repubblica Bologna spiega: "Ho solo ricordato il Vangelo, Matteo 25,43. Non aggiungo altro. In generale dico che l`importante è essere spina nel fianco. E questo forse la scuola non lo insegna più, accontentandosi della tecnica, di competenze e non di sapere. Steve Jobs nel suo discorso tenuto ad Harvard, ribadito prima della sua morte, aveva messo in guardia: non basta solo la tecnologia, ma occorrono le scienze umane per poter far cantare il cuore".

La preoccupa questa situazione politica, l`avanzare dei populismi? "Viviamo in una società complessa, dove non si può essere apocalittici, per ricordare una espressione di Umberto Eco, ma nemmeno incorrere nel rischio dell`essere totalmente integrati. Vedo la deriva dei luoghi comuni, di formule stereotipate. Manca l`invito alla riflessione. Bisogna tornare a coltivare la parola, ora che è degenerata nei social, nel bullismo informatico. La mia lectio alla cerimonia di Bologna sarà dedicata anche all`esaltazione dell`importanza della parola".