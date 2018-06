Viceministro Garavaglia imputato a Milano: sentenza nel 2019 -2

Milano, 13 giu. - E' invece giallo su un fascicolo aperto nei mesi scorsi per falsa testimonianza anche in questo caso nei confronti del neo viceministro. Un'indagine avviata come "atto dovuto" dopo la trasmissione degli atti in procura da parte dei giudici del processo sull'ex assessore regionale Domenico Zambetti, condannato per voto di scambio con la 'ndrangheta. Garavaglia, sentito come testimone, aveva infatti fornito una serie di dichiarazioni in totale contrasto con quelle di altri testimoni. E i giudici avevano deciso di inviare gli atti in procura per falsa testimonianza. Ma secondo il suo difensore, l'avvocato Jacopo Pensa, allo stato non c'è nessun fascicolo aperto sul neo viceministro: "Ho fatto un controllo recentemente, non c'è nessun carico pendente nei confronti di Garavaglia", assicura il legale.