Governo, Prodi: con astuzia si occupa di temi non economici

Roma, 13 giu. - "Questo nuovo governo italiano sceglie con grande astuzia tutti temi in cui ci sono dei trattamenti a nostro sfavore da parte dell'Europa e temi che non comportano un impegno di carattere economico-finanziario". Lo ha detto l'ex premier, Romano Prodi, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.

Il governo Lega-M5S, ha proseguito Prodi, "sceglierà temi non economici oppure prenderà decisioni su aspetti economici come la pensione ai parlamentari. Manifestano la difficoltà oggettiva di mettere insieme delle decisioni economiche tra loro non compatibili. Non si possono sommare la riforma delle pensioni e mille altre cose senza mettere paura ai nostri partner europei. Fino adesso il nostro governo si è affrettato a cumulare rassicurazioni ma le decisioni per altro tempo saranno prese su temi che non comportano un impegno economico".