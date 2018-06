Ilva: Furlan (Cisl): da Di Maio "un passo avanti importante"

Roma, 13 giu. - La leader della Cisl, Annamaria Furlan, dice di aver appreso dalla stampa l`ipotesi di una proroga per i commissari dell`Ilva. E giudica un "passo avanti importante" le parole del ministro Luigi Di Maio rispetto a quanto scritto nel contratto di governo Lega-M5s.

"Di Maio - ha affermato Furlan a margine dell`assemblea di Confesercenti - ha detto di voler incontrare le parti prima di decidere sull`Ilva. E` un passo avanti positivo. Mi pare abbia preso coscienza che l`azienda è importante per il Paese, come lo è la produzione dell`acciaio. Bene uscire da una logica di campagna elettorale per entrare in una logica industriale".