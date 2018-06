Roma, Raggi: grazie a caso respingimento Italia non è più sola

Roma, 13 giu. - "Io dico una cosa: questa vicenda ci ha fatto vedere che finalmente Italia non è più sola nel gestire l'accoglienza. L'Italia è stata lasciata sola: non lo diciamo noi, lo ha riconosciuto la Merkel. Adesso l'Italia non è più sola nella gestione di questo tema. Non voglio definirlo un problema, ma un tema. Le politiche di accoglienza devono essere politiche dell'Europa, perché queste persone arrivano per vivere in Europa. Ed è giusto che sia l'Europa a gestire l'accoglienza e la successiva integrazione". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi rispondendo a un giornalista della stampa estera che le chiedeva se il M5S fosse arrivato al Governo per respingere i migranti in mare.